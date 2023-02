L’arte delle donne ha segnato la storia

di Nicoletta Barberini Mengoli

La pittura femminile a Bologna è sempre stata, dal ‘500 in poi, all’avanguardia, con nomi come Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani, entrambe allieve dei loro padri, che hanno dato l’imput geniale a tante altre artiste che si sono distinte sino ai giorni nostri. La mostra, curata da Angelo Mazza ’Arte al Femminile. Artiste a Bologna nel Novecento’ che apre domani alle 15 a Casa Saraceni della Fondazione Carisbo (via Farini 15), offre l’occasione di vedere riunite quasi 60 opere appartenenti a oltre 20 pittrici attive nella nostra città durante lo scorso secolo. Esse hanno contribuito allo sviluppo dell’arte in Emilia e alla vitalità delle Accademie, frequentando queste ultime e seguendo le nuove tendenze del postimpressionismo, dell’informale e dell’Ultimo Naturalismo.

Tutte le opere esposte, come anche l’unica antica presente e realizzata nel 1664 da Elisabetta Sirani, fanno parte della Collezione della Fondazione Carisbo e, proprio attingendo da questo importante corpus, si trovano l’artista Dina Pagan de’ Paganis allieva di Domenico Ferri e Lea Colliva, sostanzialmente autodidatta per quanto amica del pittore Nino Bertocchi e di altri artisti. Quest’ultima in particolare è rappresentata da tre dipinti in cui si intravede qualche assonanza con la poetica dell’Informale. Aderisce invece con convinzione a questa corrente, mostrandosi nel tempo tenacemente molto fedele, Lidia Puglioli, allieva di Roberto Longhi che poi seguì Pompilio Mandelli, l’artista più rappresentativo, insieme al grande lombardo Ennio Morlotti dell’Ultimo Naturalismo arcangeliano. Attraversa quasi l’intero ‘900 Norma Mascellani, allieva prediletta di Morandi, che con le sue vedute poetiche di San Luca, le sue silenti nature morte, le mitiche Venezie è entrata di diritto nella storia dell’arte. Sotto lo pseudonimo di Rosalba, si presenta Bianca Rosa Arcangeli, sorella del grande storico e critico Francesco Arcangeli, con un nucleo significativo di opere della sua produzione ambivalente tra il chiarismo di alcuni paesaggi e degli acquerelli e le cupe visioni notturne di alberi. Colpiscono inoltre le connotazioni plastiche della produzione di Maria Ogier, sensibile al tema religioso, mentre spicca per la vivacità dei colori la tela naïf di Gina Negrini, artista impegnata socialmente che fu anche staffetta partigiana all’età di18 anni. Chiudono la mostra Letizia Lucchetti e Giulia Mantasia, vincitrici nell’ambito di Opentour 2022. Orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica dalle 10 alle 18. Ingresso libero.