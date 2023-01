L’arte dove non ti aspetti Si alzano i ‘Sipari’ all’Arena

Frequentandolo come teatro, per gli spettacoli, può sfuggire la bellezza progettuale dell’Arena del Sole, ma grazie ad Art City, si potrà scoprire lo spazio interno da un altro punto di vista. Viene in aiuto l’arte in compagnia della creatività, in questo nuovo corso, inaugurato proprio ieri dalla mostra Sipari curata da Daniela Campogrande Scognamillo, che ha scelto di mettere in dialogo proprio con il teatro stabile, Sandra Zeugna e Fabio Iemmi. Ci troviamo davanti a due mondi molto differenti, che trovano punto d’incontro nella conquista dello spazio, aprendo allo spettatore un nuovo palcoscenico di emozioni, ma anche informazioni e scoperte.

Le opere di Iemmi (foto), reggiano, sprigionano un fascino immediato, approcciandoci con una bellezza cromatica e materica che nasconde però un lavoro e una ricerca fantasticamente complessi. Come lavora? Dal 2001, reperisce blocchi di pietre dure o materiali di risulta delle lavorazioni delle pietre semipreziose, che attraverso mulini artigianali macina e porta alla dimensione di inerti a differenti granulometrie. Utilizzate in purezza o come inerti, costituiscono l’impronta guida degli ultimi lavori pittorici e su muro. Ed ecco le sue pitture che, in alcuni casi, trasfigurano gioielli cinematografici che diventano narrazioni di malachite, azzurrite, lapislazzuli, corniole, onici, corallo fossile.

Sull’emozione e la ricerca interiore, viaggiano i quadri di Sandra Zeugna, triestina di nascita, le cui grandi tele sono anche figlie delle soluzioni linguistiche dell’espressionismo astratto e del postmoderno.

Benedetta Cucci