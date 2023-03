L’arte e la creatività ’contaminano’ la provincia Sei giovani talenti saranno ospitati fino a giugno in altrettante ’residenze d’artista’ sul territorio

Beatrice Favaretto veneziana classe ’92, si è specializzata a Brera. La sua ricerca, dal 2019, si focalizza sulla rappresentazione della sessualità e della pornografia nel contemporaneo, come strumento di attivismo privato e ha già ottenuto vari palcoscenici espositivi in giro per l’Italia. Nell’edizione ’outdoor’ del Nuovo Forno del Pane, che la vede tra i sei artisti selezionati (su 127) per residenze in provincia, a lei è toccata Casalecchio di Reno con la struttura di Montagnola di Mezzo, ricavata da un ex fienile immerso nel verde del parco della Chiusa: qui, fino a giugno, porterà avanti il suo lavoro e prenderà confidenza con un territorio ricco di valenza ambientale e con i ritmi più lenti che quelli di una città. Ma sarà veramente così? Oppure, oggi, la provincia può essere, per un’artista, un luogo più stimolante intellettualmente? Certo è che la provincia bolognese non è per niente una no man’s land e la città è ormai presa d’assalto dalle distrazioni. A Casalecchio l’artista avrà la possibilità di frequentare il Teatro Laura Betti gratuitamente, niente male. Forse, un tempo, era difficile immaginare residenze artistiche dislocate oltre le mura di una città, ma oggi hanno una valenza speciale. E se il distretto culturale Reno Lavino Samoggia ha ‘vinto’ Favaretto, come ha esclamato felice l’assessora alla cultura Simona Pinelli, San Giovanni in Persiceto, quindi distretto Ovest, si è aggiudicato Lorena Bucur, cremonese, classe ’96, che a sua volta passerà le sue giornate produttive in un’aula scolastica all’interno del chiostro del XIV secolo del convento di San Francesco e San Giovanni è di grande bellezza. A Est, invece, nel centro di Budrio, Giorgia Lolli di Reggio Emilia, anch’essa un ‘96, avrà il privilegio di lavorare dentro alle Torri dell’Acqua e di vivere a 350 metri da lì. Tra gli spazi scelti, c’è anche il Kappa Noun di San Lazzaro, e per Valentina Furian, veneziana del 1986, artista visiva che si occpua di moving images, sarà interessante abitare per un po’ di mesi in una casa atelier con anche sala espositiva, in una zona industriale piena di maestranze artigiane. Per Lorenzo Modica, 1988 di Roma, sarà un bel cambiamento l’arrivo a Castiglione dei Pepoli all’Officina 15 e per Davide Sgambaro, padovano dell’89, che vive a Torino, l’arrivo a Imola, nello spazio Novella Guerra, in un casolare di campagna con vista sterminata, sarà un’esperienza unica.

Benedetta Cucci