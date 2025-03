L’arte e la gioia nelle illustrazioni di Barbara Vagnozzi

"L’arte e la gioia. Colori e forme in gioco" è il titolo della mostra delle illustrazioni, molte delle quali inedite, di Barbara Vagnozzi, illustratrice e autrice di libri per bambini, pubblicati nei paesi anglosassoni e in Italia, che oggi alle 17, in occasione della Giornata Internazionale della donna, sarà inaugurata con una visita guidata a cura dell’artista nelle sale della Rocca dei Bentivoglio di Bazzano. La mostra potrà essere visitata fino al 13 aprile prossimo.

Questa mostra personale di Barbara Vagnozzi, che vive sulle colline di Bologna, presenta i lavori degli ultimi tre anni, realizzati con l’utilizzo di diverse tecniche, spesso in tecnica mista, sia tradizionale che digitale. È un percorso con cui l’illustratrice mette in mostra le sue evoluzioni artistiche, che approdano anche al campo del lettering. La mostra è arricchita da una sezione dedicata alle oltre 200 pubblicazioni dell’autrice, con alcune tavole originali e la possibilità di sfogliare alcuni libri, e da laboratori di illustrazione e visite guidate organizzati tra marzo e aprile.

n. m.