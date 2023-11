L’arte fa da ponte tra Bologna e Cina

Si chiama ’Montagne e acque fluenti’ la mostra – che è anche la prima pietra di un nuovo scambio culturale – che apre oggi alla Dueunodue, spazio espositivo in via Galliera 2B. Tre artiste cinesi e tre italiane mettono in dialogo le loro opere: Lin Lan, He Fujun, Zhan Sisi, Marilena Sutera, Primarosa Cesarini Sforza, e Jessica Ferro. Il taglio del nastro è questa mattina alle 10, alla presenza delle artiste, di Liu Kan, Console generale della Repubblica Popolare Cinese, di Xu Difei, direttrice cinese dell’Istituto Confucio dell’Università di Bologna, di Maria Rosa Azzolina, presidente dell’Istituto Italo-Cinese, e di Chen Jianyang, direttore dell’Ufficio nazionale del turismo cinese in Italia. La cerimonia inaugurale prevede la firma della Lettera d’intenti sulla cooperazione tra l’Associazione del Guangdong per gli scambi culturali con l’estero e l’Associazione italo-cinese. La mostra resterà aperta fino al 20 novembre.