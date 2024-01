L’arte ’Indispensabile’ di Giovanni Morbin

"L’arte non serve a niente ma l’umanità non ne può fare a meno", diceva ieri mattina Giovanni Morbin, concludendo la presentazione della sua mostra ospitata all’Archeologico fino al 25 febbraio nell’ambito di Art City. Perché? "Perché le opere sono strumento dell’indicibile". Fa allora riferimento a questi ragionamenti il titolo ‘Indispensabile’ dell’esposizione che raccoglie una cinquantina di lavori di natura scultorea e documentativa realizzati dall’artista dagli anni ‘80 ad oggi? Forse sì.

Quell’aggettivo, indispensabile, Morbin, affascinato dai reperti conservati nel museo, l’ha scelto però soprattutto per citare gli attrezzi e gli strumenti che l’uomo ha costruito, fin dalla preistoria, per affrontare le varie necessità. La mostra offre un focus sui lavori dell’artista (in larga parte inediti) dotati in maniera paradossale di funzioni che non rispondono a necessità di ordine pratico, quanto a finalità di natura espressiva. L’opera è insomma un dispositivo necessario a espletare funzioni insolite di tipo concettuale o immaginarie. Curata da Daniele Capra e arricchita da nuove performance dell’artista (di cui volutamente non esiste calendario), l’esposizione è suddivisa in due ambienti: la sala dedicata alle mostre temporanee e la sezione preistorica posta al piano alto del museo. Qui, nelle teche, gli oggetti archeologici sono affiancati a quelli realizzati da Morbin. "Gioco con la realtà del museo", spiega lui.

Ed ecco allora le creazioni della serie ‘Bud’ ricavate da sassi e pietre da cui emerge il pollice dell’artista realizzato impastando il suo sangue con la polvere della stessa pietra: sono tutte recentissime e solo l’opera-manifesto della mostra è stata realizzata nel ‘97. E poi due calchi. Uno, ‘Manmano’ è il frutto della compressione di argilla tra le mani, l’altro, ‘Consertore’, è stato realizzato in bronzo fra gli avambracci a riposo.

Nella sala delle mostre temporanee emergono i lavori della serie ‘Attrezzi’ che restano centrali nella poetica dell’artista. ‘Strumento a perdifiato’, ad esempio, è un’opera di ottone simile a un corno d’orchestra a disposizione del visitatore che è invitato a parlare ed ascoltare la propria voce. ‘Scultura sociale’ è invece costituita da elementi modulari in metallo componibili in grado di integrarsi con sedie, tavoli o qualunque altro oggetto. Interessante la documentazione della performance ‘Bodybuilding’ nel corso della quale l’artista si cementa con una mano a un muro rimanendo in piedi otto ore. La prima volta è stata quasi trent’anni fa a Lubiana.