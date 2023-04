L’arte non chiude per ferie: tante esposizioni da non perdere

Aperture speciali ma ormai consolidate nei tanti musei cittadini, a Pasqua e Pasquetta. I musei civici, universitari, la Pinacoteca e gli altri Palazzi espositivi offrono per questo weekend una serie di mostre di alto livello, di cui segnaliamo qualcuna (ma non sono tutte). Le Collezioni comunali d’arte, a Palazzo d’Accursio, propongono ’Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone’: prima mostra monografica dedicata al pittore (Bologna, 1699-1771), che operò sul versante classicista della scuola bolognese del Settecento. Al Museo Archeologico è stata prorogata fino al 1 maggio la splendida esposizione dedicata a ’I pittori di Pompei’ (nella foto) con oltre 100 opere provenienti dalle domus più belle, per riportare alla luce le scene di vita e società della Roma imperiale. A MAMbo fino al 7 maggio prosegue ’Yuri Ancarani-Atlantide 2017-2023’: un viaggio all’interno del processo di ricerca e dei numerosi materiali prodotti nell’arco di circa sei anni, prima, durante e dopo la realizzazione del film. A MAMbo naturalmente c’è anche la collezione permanente, il Museo Morandi e la mostra temporanea ’Elsa, Morandi e l’uovo verde’. A Palazzo Fava, circuito Genus Bononiae, fino al 1 maggio è in mostra ’Fattori. L’umanità in pittura’ dedicata al maestro dei Macchiaiooli; mentre a Santa Maria della Vita le opere di Ilario Fioravanti dialogano con il celebre Compianto di Niccolò Dall’Arca presente in chiesa. A Palazzo Poggi, museo universitario, prosegue ’L’altro Rinascimento: Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del mondo’. Al Mast di via Speranza è aperta la mostra ’Mast Photography Grant on Industry at Work’ dalle 10 alle 19. A Palazzo Belloni prosegue fino al 18 giugno ’Warhol Haring Basquiat. Art, Music and Fashion’, mentre a Palazzo Pallavicini sono gli ultimi giorni per ’Aldo Mondino. Impertinenze a Palazzo’: chiuso domenica, aperto a Pasquetta. Arte contemporanea anche a Palazzo Albergati con ’Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente’ fino al 7 maggio. La Pinacoteca che ha rinnovato la sezione del Rinascimento offre per il Lunedì dell’Angelo, alle 16,30 una visita (su prenotazione) tra i capolavori di Giotto, Francesco Francia e Innocenzo da Imola proprio sul tema degli angeli. Se credete di sapere tutto sull’argomento, vi sbagliate...