L’arte popolare ispirata dal Natale

Fedele alla linea della cultura presepiale nostrana e non, il Muse d’arte industriale Davia Bargellini, anche quest’anno presenta un pezzo d’eccellenza, a testimonianza di una tradizione natalizia che ha iniziato con successo nel 2004.

In occasione di queste feste infatti è stato presentato un presepe siciliano del Settecento proveniente dal Museo Giannettino Luxoro di Genova, con lo scopo di "documentare la fortuna di questo specifico tipo di produzione artistica, che rivela l’importanza dell’artigianato colto nei secoli", come commenta il conservatore del Davia, Mark D’Apuzzo.

Partendo da questo concetto, la direttrice del Settore Musei civici Eva Degl’Innocenti e la direttrice dei Musei d’arte antica Sivia Battistini, hanno rilevato l’imporante funzione del Davia Bargellini, per valorizzare e stimolare la curiosità delle arti, che in questo caso preciso evidenzia anche una tematica importante, ossia ottimizzare il rapporto tra tradizione, scultura e artigianato locale.

La mostra del presepe, curata da Adele Tomarchio, operatrice culturale nei Musei d’Arte antica, mette in risalto la magia artistica dell’autore settecentesco, Giovanni Antonio Matera che, in particolare nel fulcro del gruppo rappresentato dall’adorazione dei Magi, evidenzia la sua abilità nella tecnica ’tela e colla’, di cui fu insuperabile caposcuola. Il presente è all’interno di una teca di vetro poggiata su base in legno dorato e ha come sfondo una sorprendente scenografia architettonica, tra rovine e ambiente rurale, con al centro la Natività verso cui convergono tutti i personaggi, dai pastori ai Re Magi.

L’ambientazione si completa con decorazioni marine, che connotano la provenienza siciliana dell’opera con madrepore, coralli, concrezioni calcaree: come una firma di autenticità. Le statuine in legno, rivestite con strisce di lino colorare e imbevuto di colla e gesso, si integrano perfettamente nel contesto. L’esposizione, a ingresso libero, è visitabile fino al 19 gennaio.

