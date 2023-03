L’arte salvata: così i carabinieri tutelano la memoria

Si chiama ’L’arte salvata: un’eccellenza tutta italiana’ la lezione che i carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio culturale hanno tenuto ieri agli studenti di un liceo classico di Parma. Una lezione decisamente speciale, non solo perché i ragazzi e i docenti sono stati accolti nel Salone d’Onore di Palazzo Pepoli Campogrande (sede anche di una parte della Pinacoteca) dal comandante Giuseppe De Gori, ma perché hanno potuto vedere e toccare con mano le attività dei ’Caschi blu della cultura’. Dalle indagini ai sequestri effettuati, dalle connessioni della malavita con il mondo dell’arte, fino alla Banca dati dei beni culturali rubati, senza parlare di un’esposizione di reperti archeologici, dipinti e sculture recuperati attraverso le loro indagini. I carabinieri del Tpc sono tra le eccellezenze mondiali in questo settore, con una banca dati straordinaria, che ha permesso recuperi clamorosi. Il patrimonio culturale è testimonianza di civiltà, è l’eredità del passato, rappresenta l’identità dei popoli da trasmettere alle generazioni future.