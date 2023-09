L’artista di strada Jorge de Miguel conquista con la ’Camera Minutera’

Arriva in piazza Maggiore nel pomeriggio, verso le 16, piazza il suo banco ottico quasi di fronte al Nettuno, a fianco della SalaBorsa, e attende i passanti curiosi che vogliano farsi fare una fotografia d’antan in bianco e nero. Jorge de Miguel è un fotografo spagnolo di strada che lavora con la Camera Minutera, conosciuta in giro per il mondo con tanti nomi: afghan box, Lambe-Lambe, fotografia ambulante immediata. Si tratta di un genere fotografico di piazza, praticato all’aperto, in luoghi pubblici ed in forma itinerante. Jorge, che sarà in centro anche oggi, mostra su una bicicletta gli scatti che ha fatto in giro per l’Italia, ma anche in Germania, in Francia, in Spagna. E non pensate all’artista perso nel suo mondo antico, perché lui ha un profilo instagram con un video promozionale davvero ben fatto e un sito dove racconta varie cose.

Ad esempio che "durante gli ultimi 100 anni, di tanto in tanto, nella piazza del paese arrivava un fotografo ambulante, che brandiva un’enorme macchina fotografica e vendeva foto ai connazionali che potevano permetterselo. Una delle tecniche più popolari utilizzate da questi fotografi – è il suo racconto – era proprio la fotografia minutera, che si compone di una telecamera in legno con laboratorio incorporato, che permette di rivelare l’immagine sul posto, e poterla così consegnare al cliente in pochi minuti".

E nonostante oggi qualsiasi passante della piazza sia munito di smartphone, al fascino esercitato da questa fotografia di carta e in bianco e nero, a quanto pare non resiste nessuno.

Benedetta Cucci