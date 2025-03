L’artista Fiorita espone a San Giovanni. All’Officina del gusto domina l’astratto

Una mostra personale pittorica nell’Officina del gusto in via Catalani a San Giovanni in Persiceto. L’artista che espone è Stefano Fiorita (foto sopra), pugliese di origine ma bolognese di adozione. "La mia urgenza nell’arte – dice Fiorita – è estrarre frammenti di ignoto da un mondo astratto, portarli alla luce e svelarli ai sensi nel mondo reale". Fiorita sta ora vivendo un momento esaltante della sua carriera, dopo l’esposizione alla rassegna ‘Venezia parla d’arte’ nella Scuola Grande di San Teodoro (Venezia). E un suo quadro è presente alla galleria De Marchi di Bologna e l’artista, in parallelo, sta continuando a curare sui social l’altra mostra personale dal titolo ‘L’attesa del mai. Senza luogo né data’. A Persiceto l’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 12 marzo ed è visitabile nella saletta della veranda tutti i giorni negli orari di apertura del locale.