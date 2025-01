L’artista, la follia e il successo. Lazza promette uno show potente

È da mesi sold out il tour ’Locura’ di Lazza che stasera fa tappa all’Unipol Arena di Casalecchio. Uno show potente e all’avanguardia, curato nei minimi dettagli: oltre due ore di musica e una setlist di 37 brani per vivere una serata di pura ’locura’ sulle note dell’ultimo album, doppio disco di platino, ’Locura’ (Island Records), per la prima volta live, e il meglio del suo repertorio.

Il tema centrale del nuovo album di Lazza –il complesso rapporto tra l’artista, la follia e il successo – si riflette nella scenografia potente e simbolica: monoliti conficcati nel palco, lastre di cemento spaccate da cui emergono fasci di luce pulsante, metafore visive delle crisi creative che rigenerano l’arte. A dare movimento a quest’universo stratificato, l’utilizzo di soluzioni custom all’avanguardia come botole, lift e magic stairs. Progettato da Davide Pedrotti, head creative, ed Eleonora Peronetti, scenografa, il palco a diamante, studiato per offrire una visuale perfetta, rappresenta la zona di conforto dell’artista, invasa e frammentata dai disturbi della vita esterna, e dove Lazza si muove tra mondi eterei e sognanti.