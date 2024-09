L’artista Pallaro espone nel parco Rio Maore

Si chiama Bologna Montana Art Trail, il percorso di circa 100 chilometri nell’Appennino bolognese e toscano, promosso dall’associazione Viva il Verde, con sede a Loiano. Il percorso attraversa borghi e sentieri della montagna bolognese di grande valore naturalistico e nasce con l’obiettivo di punteggiare le montagne di opere d’arte monumentali di land art nei luoghi panoramici più significativi della montagna, nei comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e fino a Firenzuola. È all’interno di questo contesto montano così suggestivo, che si è tenuta l’inaugurazione del Parco di Rio Maore, a Monzuno, dove sono state svelate agli ospiti le opere dell’artista Aldo Pallaro: le meravigliose arpe ricavate dal taglio longitudinale dei rami di un grande cedro del libano, di cui gli ospiti hanno potuto pizzicare le corde, per goderne il suono tra gli alberi del parco. Le grandi arpe si sono aggiunte alle suggestive colonne della memoria, realizzate dall’artista Paolo Vivian, cubi di legno dipinto che si innalzano nell’area per stupire il visitatore.

"L’associazione Viva il Verde sta facendo un lavoro importantissimo per la montagna bolognese - spiega Daniele Ravaglia, presidente di Fondazione Bologna Welcome, intervenuto all’inaugurazione del parco artistico monzunese- . L’idea centrale della sua azione è quella di unire natura e cultura, di promuovere i bellissimi panorami, gli scorci sulle vallate dell’Appennino, i sentieri da percorrere a piedi, insieme alla creatività artistica, con opere ben integrate nel contesto ambientale appenninico, che possono diventare occasione di richiamo e di promozione turistica di queste zone, la cui attrattività oggi cresce anche grazie ad iniziative di questo genere. I numeri degli arrivi turistici, anche nelle aree montane, sono in aumento ed è grazie non solo alle bellezze naturalistiche, ma più ampiamente per via del modello di promozione che sta nascendo, nel quale la collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore ha parte fondamentale e l’offerta culturale è al centro".

"Per il comune di Monzuno- afferma il sindaco Bruno Pasquini - l’iniziativa di Viva il Verde significa potenziare la vocazione artistica del territorio: tanti sono gli artisti che nel tempo hanno voluto lasciare le proprie opere alla città, penso ad esempio alle opere oggi ospitate negli spazi del nuovo museo Marte, inaugurato a maggio. Con questa inaugurazione il territorio si dota di un’altra importante esperienza artistica, perfettamente integrata con la natura circostante, a vantaggio di cittadini, turisti e visitatori della città e del territorio montano".