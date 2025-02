Lascia in eredità 120mila euro a canile a Ant

Soldi ai gatti e ai cani randagi. Il canile-gattile di Trebbo di Reno (Castel Maggiore) ha ricevuto un lascito ereditario di circa 120mila euro. Lo comunica l’amministrazione comunale di Bologna che gestisce la struttura di Trebbo. "Il Comune – si legge nel documento – ha accettato, con beneficio di inventario, il lascito ereditato dalla signora Luciana Buggetti, morta a Bologna lo scorso anno. Che nel suo testamento olografo ha disposto di donare i propri risparmi e investimenti in parti uguali alla Fondazione Ant e al canile municipale, il Rifugio del cane e gatto a Trebbo di Reno, gestito dal Comune di Bologna".

"L’atto di giunta – continua la nota – prende atto che le risorse disponibili alla data del 30 gennaio 2025 sono di 120mila euro, da cui devono essere dedotte tutte le spese connesse alla procedura di successione, sostenute e da sostenere, quali le spese a carico del curatore ereditario e le imposte di successione". E il comunicato recita infine: "In seguito il Comune acquisirà con variazione di bilancio la somma netta che, in conformità al volere espresso dalla defunta, sarà utilizzata a beneficio del Rifugio del cane e gatto a Trebbo di Reno".

Il rifugio del gatto e del cane può ospitare una ottantina di cani e ha un minor numero di gatti. Attraverso i suoi canali di comunicazione, la struttura segnala gli animali da adottare con dovizia di foto e dettagli. Una delle ultime adozioni proposte via social dai gestori del canile – gattile di Trebbo è quella di Ice, un Amstaff, maschio intero di circa 9 anni. "Arrivato circa 5 anni fa – scrivono i gestori della struttura – come rinuncia di proprietà, perché la proprietaria, in seguito alla nascita del figlio, non se la sentiva di gestire il cane col nuovo arrivato. Ice è un cane solido, con doti comunicative rispetto agli altri cani uniche (tenendo da conto la razza). Ama Passeggiare in contesti tranquilli, le presenze rispettose e poco invadenti, il competere. Ice richiede pazienza per farsi conoscere e per conoscere l’altro".

E ancora: "Inizialmente non è propenso a condividere momenti di coccole, ma una volta conquistata la sua fiducia, ama condividere anche momenti intimi. Ice richiede delle persone pacate, ma autorevoli, amanti della razza. Con gli adottanti giusti, è un cane capace di vivere qualsiasi contesto. Non escludiamo l’inserimento in casa con un’altra cagna, previa valutazione. Non è obbligatorio un giardino, ma potrebbe essere un buon polmone per Ice".

Pier Luigi Trombetta