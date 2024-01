"Lasciamo un bilancio sano e in equilibrio"

La stabilità economica delle famiglie al centro. Il consiglio comunale di Minerbio ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-26. Cuore di questo bilancio, spiega l’amministrazione, è arrivare a consegnare a fine mandato ai cittadini una situazione economica in equilibrio, un’immutata pressione fiscale rispetto a cinque anni fa e il mantenimento di tutti i servizi, in sostanza una situazione che non crei preoccupazione in termini di risorse e che possa consentire nella gestione del prossimo mandato ulteriori investimenti per la realizzazione di altre opere pubbliche oltre a quelle realizzate e avviate senza indebitamento.

L’impostazione del bilancio ha trovato piena condivisione tra le parti sindacali, aggiunge il Comune, con le quali è in corso la sottoscrizione dell’accordo sulle scelte politiche di fondo ovvero: interventi sociali, protezione delle persone fragili e particolare attenzione agli anziani soli. Ne parla la sindaca Roberta Bonori (nella foto): "Nonostante il contesto emergenziale mondiale e l’aumento incontrollato dei prezzi di mercato e delle materie prime, siamo riusciti in questi anni e in questo bilancio a non aumentare le tariffe, le tasse e i tributi senza che ciò generasse ricadute negative sui servizi in generale e in particolare sui servizi sociali e sui servizi a domanda individuale, in definitiva sulle famiglie. Minerbio è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio, con un avanzo di amministrazione 2023 di circa 1,5 milioni di euro. Rimangono anche inalterati i servizi a domanda individuale e gli investimenti annui in cultura e terzo settore, per circa 100mila euro cadauno. L’ amministrazione ha perseguito l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno intervenendo con decisione e con utili risorse sul welfare locale per garantire assistenza, sostegno, progetti e contributi ai cittadini più bisognosi e più fragili, una per tutti la creazione dell’emporio solidale ’Il Granaio’".

"Di pari passo con l’offerta dei servizi – aggiunge la prima cittadina – abbiamo ribadito, confermato e caratterizzato il mandato anche con un’ampia offerta culturale. Abbiamo arricchito il patrimonio pubblico attingendo contributi nazionali e regionali realizzando il nuovo Centro per l’impiego e recuperando gli spazi dell’ex Scuola di Tintoria per metterli a disposizione degli adolescenti. Concluderemo il nostro mandato, utilizzando una parte dell’avanzo per riqualificare il centro urbano della frazione di Ca’ de’ Fabbri e una parte per il completamento della tangenziale di Minerbio".

Zoe Pederzini