L’asfalto in via Farini: "Manca ancora il progetto per il ritorno dei basoli"

La ’colata’ di cemento in via Farini e in via Santo Stefano potrebbe non essere temporanea. Addio, quindi, ai basoli storici che la Soprintendenza aveva chiesto di tutelare? Ciò che si sa è che l’asfaltatura, decisa dal Comune in seguito alla deviazione del trasporto pubblico locale per il cantiere della Torre Garisenda, e di parte del traffico veicolare di via Ugo Bassi, dove ci sono i lavori del tram, rischia di durare più del previsto superando, quindi, il carattere emergenziale.

La conferma arriva dagli stessi uffici di Palazzo d’Accursio che, in risposta a un’interrogazione del capogruppo leghista Matteo Di Benedetto, il 9 dicembre scorso ha fatto sapere che "per la tutela dell’incolumità pubblica sono stati eseguiti lavori urgenti per la messa in sicurezza dei basoli fortemente danneggiati, consistenti nella rimozione di quelli rotti o instabili e, in via provvisoria, nel successivo riempimento dei vuoti con conglomerato bituminoso". Interventi che, però, ha riferito il Comune, visto l’incremento del traffico veicolare, non bastano più. Morale: "Non è sufficiente proseguire con tali manutenzioni puntuali" (cioè a tratti) e, pertanto, "è stata condivisa la decisione di asfaltare a tutta sezione, con esclusione dell’area sosta, in cui è presente qualche massello storico da salvaguardare".

A difesa dell’asfaltatura del salotto buono della città, Palazzo d’Accursio ha spiegato "che la maggior parte dei basoli coperti con asfalto (in via Farini) non era più storicamente apprezzabile, ma aveva subìto numerose sostituzioni negli anni", mentre gli altri ’pezzi’ in buone condizioni ora sono al sicuro, "conservati nel magazzino comunale in attesa di un progetto di completo recupero".

In soldoni: il restyling dei basoli con rattoppi localizzati non è sufficiente vista la mole di bus e altri mezzi di passaggio e, quindi, bisogna tenersi il cemento. Nessuna novità, poi, su un progetto complessivo di riqualificazione e restauro della pavimentazione storica, come richiesto lo scorso settembre dalle Belle Arti. L’amministrazione, infatti, ha ammesso "di non aver ancora approntato un progetto di riqualificazione di via Farini, che andrà condiviso con la Soprintendenza per individuare la soluzione più idonea".

Parole che non vanno giù al Carroccio, con Di Benedetto che accusa Palazzo d’Accursio di "scarsa chiarezza": "Quando l’amministrazione ha deciso, senza preavviso, di asfaltare via Farini e via Santo Stefano sacrificando i basoli storici, ho denunciato, il 28 agosto scorso, l’accaduto alla Soprintendenza. L’amministrazione si era difesa sostenendo la temporaneità dell’intervento. Ma oggi, a mesi di distanza, non solo non vi è ancora un chiaro progetto di ripristino e non vi è una data certa di quando lo stesso avverrà, ma l’amministrazione ha cominciato a prendere una strada molto preoccupante, come emerge dalla risposta alla mia interrogazione, dove sembra trapelare l’ipotesi del mantenimento dell’asfalto". Da qui, il leghista auspica "un progetto chiaro e una data certa per il restyling della strada. Altrimenti vorrebbe dire che l’amministrazione non sta rispettando le prescrizioni delle Belle Arti. Si vuole disattendere quanto garantito alla stessa Soprintendente? Perché non si sono ancora fornite date certe e progetti di ripristino? Via Farini e via Santo Stefano sono vie storiche che meritano di essere tutelate".

Rosalba Carbutti