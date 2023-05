L’assemblea cittadina per il clima al via: domani l’incontro dei 100 componenti

comunali e a rafforzare il dialogo tra la cittadinanza e l’amministrazione", ricorda Palazzo D’Accursio nella nota. "Un percorso di sei mesi, otto incontri e 100 persone per definire proposte e raccomandazioni per rendere Bologna una città solare, rinnovabile e sostenibile: questo l’ambizioso obiettivo che l’Assemblea è chiamata a perseguire, nell’ambito della Bologna Missione Clima che impegna la nostra città alla neutralità climatica entro il 2030". Coinvolti 80 residenti in città e 20 “city users”, in particolare studentesse e studenti fuori sede e abbonati al trasporto pubblico extraurbano. L’Assemblea sarà composta in egual misura di uomini e donne, una decina di persone di origine straniera e tutti i quartieri e le età, dai 16 anni in su, saranno rappresentati. Le proposte formulate dall’Assemblea saranno valutate dal Consiglio comunale entro quattro mesi dalla conclusione dei lavori.