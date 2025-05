L’assemblea sui rifiuti fa il tutto esaurito

Tutto esaurito e posti solo in piedi ieri mattina nel centro sociale di Ceretolo, dove alle 10.30 si è svolta la prima delle dodici assemblee pubbliche di presentazione dei cambiamenti previsti nel servizio di raccolta dei rifiuti che prenderanno il via dal primo agosto.

Più di cento persone hanno affollato la stessa grande sala dove la sera si è ripetuto l’incontro, che ha visto il sindaco Ruggeri e l’assessora Morotti a introdurre la piccola rivoluzione per il sistema che resterà quello del porta a porta, ha chiarito il sindaco, che si è rifatto agli impegni presi in campagna elettorale di rendere la differenziazione più comoda e pratica: "Purtroppo che ci siano i cassonetti o i bidoncini familiari, il problema degli abbandoni non si risolve. Sappiamo che sarà un lavoro lungo e costante, per questo l’abbiamo iniziato a meno di un anno dall’inizio della nuova legislatura". Obiettivo dichiarato dal Comune e da Hera, gestore del servizio, è quello di "migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuendo alla loro riduzione, recuperando e riciclando quanta più materia possibile".

Sono confermate le giornate di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto, ma a cambiare saranno i contenitori: i bidoncini utilizzati oggi dalle famiglie per la raccolta del rifiuto organico e dell’indifferenziato devono essere sostituiti. In particolare, aspetto non secondario, il bidoncino dell’indifferenziato personale manderà in pensione i contenitori condominiali che erano utilizzati per questo tipo di rifiuto. La quantità di indifferenziato diventerà infatti la base per la rivoluzione tariffaria del servizio, che non sarà più commisurata come ora alla superficie delle abitazioni o delle attività. A ciascuna delle 20mila utenze è arrivata una lettera, insieme ai nuovi contenitori che Hera distribuirà verrà consegnata anche la Carta smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali che permette l’accesso alle stazioni ecologiche.

"Per combattere l’abbandono dei rifiuti in un anno abbiamo fatto più di 400 multe e a breve arriveranno anche le telecamere, a iniziare da via Micca", ha anticipato l’assessora Morotti a fronte di tanti cittadini che hanno denunciato una situazione di sporcizia diffusa della città: "I ragazzi di Copaps che fanno gli spazzini di quartiere fanno davvero il massimo però non ho mai visto una Casalecchio così sporca – ha osservato un’insegnante in pensione –. E non si capisce neppure perché si debbano cambiare tutti i contenitori". Fabrizio Modesto di Hera ha assicurato che verranno tutti riciclati.

Gabriele Mignardi