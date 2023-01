L’assessora Norma Bai lascia il Pd "Resterò in giunta con Azione"

Piccola rivoluzione politica, ma senza grandi scossoni, all’interno della giunta e del consiglio comunali di Zola Predosa. Norma Bai, assessora alle Attività produttive, commercio e tutela degli animali e fino a ieri in quota Pd, e Patrizia Torchi, consigliera comunale del Pd, hanno lasciato il loro partito e sono entrate ufficialmente in Azione, il partito di Carlo Calenda che a Zola ha già costituito una sede territoriale, coordinata da Manuela Bignami e Mario Follari. Il tutto con l’approvazione di Marco Lombardo, eletto senatore della Repubblica alle elezioni politiche dell’autunno scorso e segretario provinciale di Azione.

"L’impegno politico e amministrativo di Norma Bai e di Patrizia Torchi – sottolinea Lombardo – sono preziosi per la crescita di una comunità politica come la nostra, moderata nei valori e radicale nell’azione. Con il loro ingresso si consolida il percorso di radicamento di Azione nell’amministrazione del territorio metropolitano, verso la costruzione di una casa comune aperta a chiunque si riconosca nei valori del riformismo, della democrazia liberale e dell’europeismo". Questa novità politica influirà sulla Giunta comunale guidata dal sindaco Pd Davide dall’Omo? "Affatto – risponde l’assessora Norma Bai – il sindaco dall’Omo mi ha rinnovato la sua fiducia e noi, da parte nostra, in giunta e in consiglio continueremo a sostenere la sua amministrazione comunale". Tra poco più di un anno ci saranno le elezioni comunali, andrete in coalizione con il Pd? "Per adesso – risponde l’assessora Bai – la direzione è questa. Con la lista Azione non cesserò di dirottare la mia energia politica verso temi attuali, con discussioni finalizzate a proposte concrete e confronti costruttivi".

La consigliera Patrizia Torchi aggiunge: "Azione è il progetto politico che oggi mi rappresenta di più: un partito riformista, progressista e liberale. La presenza di Marco Lombardo in Azione rafforza certamente questa mia decisione, che non inficia a livello locale il mio convinto sostegno al sindaco Dall’Omo". Si anima il panorama politico zolese. "Con Norma Bai, Patrizia Torchi e Mario Follari – ricorda Manuela Bignami – anche il territorio zolese esprime quello spirito riformista che sarà prezioso nel prossimo futuro, sia a livello nazionale che internazionale, per poter modificare l’ordinamento politico, economico e sociale esistente. E consentire all’Italia di crescere e avere uno sviluppo futuro dignitoso per noi cittadini".

Nicodemo Mele