L’assessore al Welfare Rizzo Nervo: "Il nostro aiuto non è mai mancato"

Una condizione di estrema fragilità che più volte i servizi sociali hanno provato a intercettare, purtroppo senza risultati concreti. Quella della donna marocchina di 30 anni e della sua piccola bambina appena nata è una storia che si inserisce all’interno di una sacca di marginalità e sofferenza presente sotto le Due Torri e riconducibile non soltanto a un fattore economico, ma anche a problemi strettamente legati all’abuso di sostanze stupefacenti.

Assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, la giovane mamma era seguita già da diversi mesi dai servizi sociali.

"Sì, l’avevamo presa in carico già dallo scorso anno. Più volte gli operatori, così come le unità di strada, hanno provato a offrirle l’assistenza necessaria sia per la precedente gravidanza che per quest’ultima, trovando però sempre un rifiuto da parte della donna. Ora entrambe sono seguite da un’equipe medica e non appena sarà possibile riprenderemo il percorso di assistenza iniziato nei mesi scorsi".

Quali saranno, quindi, le prossime mosse?

"Sia la mamma che la piccola verranno, attraverso il Servizio tutela dei minori, collocate in una struttura protetta. Il nostro obiettivo è quello di ripartire da dove avevamo interrotto, anche per cercare di ripristinare il rapporto con il primo figlio che al momento si trova da solo in una comunità. Adesso la cosa più importante è che entrambe vengano seguite dal punto di vista sanitario ai fini della dimissione dall’ospedale dopodiché, se la mamma deciderà di aderire, proveremo a ricostruire un progetto che si snodi all’interno di un percorso mamma-bambino. Prima di tutto questo, ovviamente, ci sarà da affrontare anche il tema della tossicodipendenza della donna".

Partendo da questo caso e guardando la situazione più in generale, avete riscontrato un aumento in città di persone che vivono in condizioni di marginalità e fragilità? E se sì, come pensate di intervenire? "Sicuramente abbiamo registrato una crescita di persone che consumano sostanze stupefacenti e che, in conseguenza a questo, si trovano a vivere in condizioni di marginalità. Come Comune, anche grazie alle nostre tre unità di strada, stiamo cercando affinare ulteriormente le strategie per cercare di intercettare queste persone e successivamente aiutarle. In casi come questo, dove c’è anche la presenza di bambini piccoli, è fondamentale il servizio di tutela minori che svolge un lavoro quotidiano anche insieme al tribunale per i Minorenni".

Chiara Caravelli