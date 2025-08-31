L’assessore Ara : "Scuola e disabilità, non ci sono tagli ma investimenti"

"Nessun taglio delle ore di educativo: a un aumento delle certificazioni corrisponde un incremento delle risorse stanziate dal Comune. Lo affermano i dati". E ancora. "Agli alunni con disabilità grave è garantito il rapporto 1 a 1: uno studente, un educatore". Infine "gli educatori resteranno in servizio anche in caso di assenza prolungata del bambino certificato e avranno un monte ore più pieno".

Da un paio di mesi l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, è nel mirino di associazioni, famiglie e presidi perché, nonostante un segno più di studenti con disabilità in classe non corrisponde una pari iniezione di risorse per gli educatori. Ovvero figure, in quota al Comune, che integrano il lavoro degli insegnanti di sostegno statali. In sintesi: più bimbi con disabilità in classe, nessun balzo sostanziale delle ore di educativo.

Per questo il Comune ha messo a punto un nuovo modello (molto criticato) di assegnazione degli educatori. Con pacchetti di ore dati alle scuole che li gestiscono. Un modello uscito dal confronto "strutturato con Unibo e con altri Comuni".

Giovedì lei ha avuto un incontro con i dirigenti scolastici che avevano chiesto la presenza di Matteo Lepore. Ma il sindaco era assente.

"Il sindaco è informato e i dirigenti – con i quali la relazione è costante e proficua – sanno che quando m’incontrano è come se ci fosse il primo cittadino. E comunque organizzeremo un confronto sulle tematiche scolastiche".

Il Comune ha un cospicuo avanzo di bilancio (oltre 30 milioni) perché non mettere sull’inclusione più di 18 milioni, oramai insufficienti?

"Negli ultimi anni il Comune ha investito sempre di più sulla disabilità sia per l’inclusione sia nell’extra-scuola. Anche quest’estate le famiglie hanno iscritto i figli con disabilità ai centri estivi anche per 14 settimane. Un numero in crescita esponenziale. Per il secondo anno abbiamo chiuso il bando per attività extrascolastiche dedicate all’inclusione, destinando maggiori risorse. Nei pomeriggi delle Scuole Aperte saranno accolti ragazzi con disabilità garantendo un progetto inclusivo".

Quanto occorrerebbe come investimento per rispondere alla domanda di educativo nelle scuole?

"Questo non è solo un tema economico: entrano in gioco altri fattori. Che cosa si intende per rispondere a pieno alla domanda? A quale modello per l’inclusione si fa riferimento? È proprio sui modelli che stiamo concentrando la nostra riflessione insieme alla scuola, alla comunità scientifica, in dialogo con l’associazionismo".

Perché del nuovo modello non avete discusso in modo preventivo con i presidi, ma è stato calato dall’alto tanto che si sono rifiutati di attuarlo?

"Con i dirigenti dialoghiamo ogni giorno. Il punto di equilibrio trovato è nella volontarietà della sperimentazione. Anche chi non sarà coinvolto in modo diretto seguirà con attenzione le nuove progettualità".

Quattro su 22 gli Istituti comprensivi che sperimenteranno (6, 11, 17 e 21) e il liceo Copernico. Come procederete?

"In continuità con quanto si è sempre fatto. Nei circa 10 plessi che hanno aderito, si avvia una sperimentazione che ha lo scopo di abilitare i contesti e moltiplicare le opportunità di apprendimento cooperativo e inclusivo per tutti. La sperimentazione sarà accompagnata da una formazione congiunta (educatori e insegnanti) e da un attento monitoraggio per verificare possibili migliorie".

L’inclusione per il Comune è…

"Fondamentale. La scuola pubblica è il crocevia della complessità sociale e noi siamo in prima linea. Potremmo solo lamentarci di un governo che non recupera evasione fiscale, che pensa al riarmo e non al welfare e che non investe nella scuola pubblica. Invece cerchiamo di fare la nostra parte, cercando risorse e lanciando una nuova visione".