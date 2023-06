l’assessore

Migliora, sui colli, la situazione della viabilità, in molti tratti resa difficile o compromessa a causa delle recenti frane. Ieri sono state riaperte via della Trappola, via di Barbiano, via di Gaibola e via delle Torriane. Da lunedì prossimo sarà riaperta al traffico anche via di Ravone, con il limite dei 10 kmh, nel tratto dal civico 23 a fine strada. Il Comune comunica l’elenco delle strade collinari ancora chiuse o con limitazioni alla circolazione in alcuni tratti: via delle Lastre, via degli Scalini, via del Poggio, via del Paleotto, via di Jola, via della Palma, via Golfreda, via di Roncrio, via della Fratta e via di Sabbiuno. Il Comune prepara intanto il conto dei primi interventi post-alluvione. Ieri è stata licenziata la prima variazione di bilancio – da un milione e 87.000 euro – per la copertura delle spese dei lavori eseguiti "in somma urgenza" fino a fine maggio in seguito ai danni dell’alluvione. Ma "ci stiamo riservando per capire se serva una ulteriore delibera per i lavori eseguiti dopo la fine di maggio", precisa Simone Borsari (foto), assessore ai lavori pubblici. E precisa: "Ci aspettiamo che queste spese siano rimborsate, e che il governo faccia seguire atti concreti alle promesse". "Non possiamo pensare che gli enti locali debbano affrontare queste spese da soli", afferma Michele Campaniello, capogruppo Pd in Comune. Per Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia, "è capzioso immaginare che ci possano essere promesse non mantenute da parte del governo. Non vorrei aprire il vaso di pandora delle responsabilità di quanto accaduto".