L’assessore incontra i commercianti

Incontro tra i commercianti del centro di Casalecchio e l’assessore comunale al commercio e marketing territoriale Claudio Baccolini oggi alle 13,30 nella sala della Dolce Lucia Arisbar di via Marconi. Si tratta della tappa centrale del tour che l’assessore sta conducendo nei vari quartieri della cittadina sul Reno per intessere un dialogo sui problemi e sulle proposte che gli operatori del commercio di vicinato vorranno porre o avanzare direttamente al referente di questo settore delle politiche comunali. Un incontro che avviene in un periodo nel quale proprio il centro storico è interessato da diversi cantieri.