L’assessore Negroni contro Braga:: "Ignora quanto è già stato fatto"

All’annuncio della sua candidatura l’attacco secco al progetto della ‘torre’ nell’area ex Pedretti. Dario Braga, il prof che vota Pd, ma che a Casalecchio punta a battere il suo candidato ufficiale, domenica scorsa nell’intervista al Carlino ha bocciato senza appello e ha detto che "certe prese sul piano urbanistico ed edilizio mi fanno accapponare la pelle. Dobbiamo cambiare il volto di Casalecchio, decidere se decollare o rimanere sempre nel piccolo cabotaggio".

Barbara Negroni, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, oltre che alla guida di una lista a sostegno della candidatura del Pd-doc Matteo Ruggeri, si è sentita tirare in ballo?

"Ho letto con grande attenzione l’intervista a Dario Braga. Quando leggo le affermazioni e le dichiarazioni di programmi per la città fatte da un candidato sindaco che da ora può dedicare tempo a Casalecchio perché in pensione sono fortemente preoccupata per il futuro di questo comune. Non so se si tratti di ingenuità da parte di un ex docente universitario che ignora quanto realizzato in questi anni e che ‘scimmiotta’ quanto sente dire nei vari incontri che stiamo facendo come giunta e nelle presentazioni delle liste a sostegno del candidato del centrosinistra".

Ad esempio?

"Giovedì scorso in consiglio comunale abbiamo chiuso l’accordo col Cineca. Era avviato da tempo con l’ex Rettore Ubertini e il sindaco Bosso, prevede l’ampliamento della sede di Casalecchio proprio nell’ottica di maggiore sinergia con il Tecnopolo di Bologna. Come modalità si utilizzerà un concorso internazionale di architettura. Vorrei ricordare anche al prof che quando si parla di rigenerazione si parla di contenitore e spazio pubblico ma anche di contenuto, e l’ampliamento della sede del Cineca a Casalecchio è garanzia di altissimo contenuto tecnico scientifico e anche sociale, nell’ottica di portare più posti di lavoro in città e un indotto di conseguenza".

Braga ha avanzato l’idea di uno studentato

"Studentato anziché residenziale in Hatù: con il costruttore abbiamo avviato questa ipotesi con Città Metropolitana già prima del Covid, poi tramontata per mancanza di interesse come locazione e ripresa direttamente con l’attuale Rettore Prof. Molinari l’argomento in una riunione fatta nell’ottobre 2023, avendo anche trovato un altro contenitore da rigenerare come proposta, che però non ha trovato interesse da parte dell’Università".

Sul Pedretti lei aveva annunciato l’apertura dei cantieri in primavera.

"Partirà quando finisce l’iter di analisi e di approvazione da parte degli enti. Oggi partono le verifiche sugli alberi per capire come e dove l’edificio deve posizionarsi per la tutela del verde esistente".

Gabriele Mignardi

