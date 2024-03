L’assist di Emil Banca. La sede illuminata dai colori del Bologna: "Vicini alla squadra"

Emil Banca si tinge dei colori del Bologna, con una proiezione rossoblù sulla sede di via Mazzini, in occasione dell’iniziativa ’Fino alla fine forza Bologna’, promossa da Confcommercio Ascom con il Resto del Carlino. Ma in realtà "Emil Banca tifa Bologna sempre", come spiega il presidente Gian Luca Galletti.

Presidente Galletti, la sede è finalmente illuminata...

"L’iniziativa è partita indicativamente una settimana fa. La nostra sede in via Mazzini è illuminata dei colori della squadra, quindi di rosso e blu, e lo sarà, nell’orario notturno, fino alla fine del campionato. In questo modo sosteniamo la società e la squadra nel grande sogno, che è la corsa europea".

Insomma, un bel tocco di colore.

"La realizzazione è molto bella. Chi passa da via Mazzini la nota immediatamente, è impossibile non vederla. Parliamo proprio di un bel lavoro".

Come funziona l’accensione? "Da quando cala il buio, le luci colorate si accendono. E brillano per tutta la notte, fino al mattino. Al momento l’illuminazione parte attorno alle 19, ma con l’ora legale posticiperemo di un’ora l’accensione".

Oltre a questo, cosa avete in programma?

"Distribuiremo nelle nostre filiali i manifesti della locandina: dove non ci sarà la possibilità di lasciare i manifesti, proietteremo sugli schermi la campagna dell’iniziativa che promuoviamo pienamente, insieme a Confcommercio Ascom. Partiamo proprio oggi con la distribuzione del materiale nelle nostre filiali".

È un forte segnale per tutta la comunità.

"È un dialogo fruttuoso tra economia e sport per il bene della città tutta. Non parliamo più ormai di uno scenario sportivo, ma anche economico. Andare in Europa per Bologna sarebbe una forte gratificazione e una soddisfazione per tutta la città". In che termini?

"Sarebbe un grande traguardo dal punto di vista del turismo e del commercio. Un’importante occasione per fare conoscere Bologna all’estero, nel mondo. Un evento non solo sportivo, ma dai risvolti economici importanti".

In questo percorso, Emil Banca non poteva mancare.

"Esatto. Siamo una banca di comunità per la città. Proprio per questo abbiamo deciso di aderire e di promuovere l’iniziativa, partecipando a questa grande festa che vede tutti coinvolti: insieme alle istituzioni e alle associazioni rappresentiamo, infatti, al meglio il territorio, come fanno i commercianti".

Il territorio, quindi, è in festa. "Mostriamo vicinanza alla società del Bologna, che per i bolognesi è una fede. Un vero pilastro con il quale siamo cresciuti. Questo è un anno eccezionale, che diffonde un clima di speranza e di vicinanza alla squadra che non si è mai visto: non ricordo un campionato così partecipato, con il sostegno dell’intera città. E allo stadio tutti tifano e urlano ‘Bologna’, dalla curva alla tribuna".