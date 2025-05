L’associazione Amadè celebra papa Lambertini in Santa Maria della Pietà

In occasione del 350° anniversario dalla nascita di papa Lambertini, l’associazione Amadè e la Fondazione per le scienze religiose organizzano un concerto dedicato alla grande tradizione musicale europea del XVIII secolo. Protagonisti saranno Orchestra e Coro dell’Associazione Amadè diretti dal Maestro Juan Miranda (foto). Il concerto è stasera alle 20,30 nella chiesa di Santa Maria della Pietà in via San Vitale 112, con replica domenica 25 maggio alle 17,30. Stasera Angelo Mazza introdurrà la serata con particolare attenzione alle opere d’arte di epoca lambertiniana contenute nella chiesa ed esposte alla Biblioteca Universitaria in occasione della mostra ’Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’età dei lumi’.