L’associazione Eccetera accanto alle vittime assieme all’Arma

Sabato scorso l’associazione Eccetera Aps ha incontrato il comandante della Compagnia Bologna centro dei carabinieri Michelangelo Lobuono e i comandanti di stazione nell’ambito del Servizio per l’assistenza alle vittime di reato e calamità, in via Guerrazzi 14D. L’iniziativa rientra nella collaborazione con quartiere Santo Stefano, Centro per le vittime di reato e calamità di Casalecchio, Centro Astalli e Rete Dafne Italia. Il Servizio offre accoglienza, supporto, consulenze legali e mediche e orientamento ai servizi il mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19; per telefono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.