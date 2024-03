L’associazione Francesco Francia premia Daniele Ravaglia

Prosegue ancora qualche giorno a Palazzo d’Accursio la mostra ’Trent’anni e un secolo’ che celebra il 130° di fondazione della Associazione per le Arti Francesco Francia. In questa occasione è stata consegnata a Daniele Ravaglia la ’Targa Mariano Mazzocco 2024’, per coloro che si distinguono nella promozione e nel sostegno delle arti.

Il riconoscimento biennale, che porta il nome dello storico segretario della Francesco Francia, nelle scorse edizioni è stato assegnato ad Andrea Emiliani, Eugenio Riccomini e Paola Giovanardi. Mazzocco infatti guidò l’associazione dal 1945 al 1977, instancabile organizzatore di manifestazioni ad alto livello culturale durante quel contesto artistico bolognese definito "una stagione di giganti". La consegna del riconoscimento a Daniele Ravaglia, è stata atto di "riconoscimento e riconoscenza", ha affermato il presidente Mattei, alla persona che in modo continuativo ed efficace ha sostenuto per decenni l’arte e la ricerca in numerose iniziative e istituzioni, impegnando la banca di cui è stato direttore generale sino al 2023, in una azione artisticamente ed eticamente meritoria, da vero "mecenate nella contemporaneità".