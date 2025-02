L’associazione: "L’uomo non è il suo errore"

Dopo l’incontro con Don Domenico, abbiamo parlato di un’associazione senza scopi di lucro, fondata da Don Benzi nel 1973, chiamata Papa Giovanni XXIII (foto): si tratta di volontari che si occupano di persone con disabilità, con problemi sociali o di carcerati. Proprio questo ramo poggia le sue fondamenta sull’espressione: "L’uomo non è il suo errore", con cui s’intende che l’essere umano non può essere classificato in base ai suoi errori e che non è il risultato delle azioni commesse.

Ci sono all’incirca 306 case diffuse in 26 paesi del mondo, in particolare, troviamo la Comunità Educanti con i Carcerati (Cec), che propone una scelta alternativa al carcere. Quando uno viene arrestato, può scegliere di scontare la sua pena all’interno di una delle fattorie dell’associazione. Questo progetto è un aiuto anche per la risoluzione del sovraffollamento delle carceri, annoso problema. In queste case si svolgono, con i detenuti, laboratori di riabilitazione al lavoro per valorizzare le capacità e le potenzialità delle persone.

Parlando del carcere minorile, è stato istituito un percorso penale anche per i detenuti di età inferiore ai diciotto anni: i ragazzi vengono ospitati all’interno di case comuni dove compiono dei percorsi di reintegrazione nella società civile. Vengono fissati degli obiettivi come animare i giovani in situazioni di disagio e instaurare con loro delle relazioni stabili.