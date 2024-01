"Lassù hanno bisogno dei migliori". Amici e colleghi piangono Daniele

"Certe cose non hanno alcuna ragione di succedere, ma del resto, da lassù, hanno bisogno dei migliori. E tu eri uno di loro". Questo uno dei tanti ricordi pieni di commozione che ieri, dopo la terribile notizia della sua morte, hanno affollato la bacheca social di Daniele Caradio. Il carabiniere 43enne, appuntato scelto con qualifica speciale, è deceduto nella serata di lunedì a Canaletti di Budrio, sulla San Vitale.

Erano le 20 e il militare aveva finito il suo turno al Comando Provinciale di Bologna. In sella alla sua amata Ducati, rossa e nera, stava tornando a casa, a Medicina, dove viveva da tanti anni con la moglie e la figlia di dieci anni. Purtroppo, però, all’altezza di una Canaletti offuscata dalla nebbia, la sua moto si è scontrata frontalmente con una Tesla che sopraggiungeva nella direzione opposta. Alla guida dell’auto una 35enne che, con ferite lievi, è stata portata al Maggiore e sottoposta a test per alcol e droghe come di prassi. Daniele è morto sul colpo. Stando ai primi rilievi della Polizia locale di Budrio alla base della tragedia ci potrebbe essere un sorpasso azzardato con conseguente invasioane di carreggiata. La posizione della 35enne è ancora al vaglio della Procura, ma trattandosi di incidente mortale l’accusa potrebbe essere, come di prassi, di omicidio stradale.

Caradio era amato e stimato, un collaboratore che tutti avrebbero voluto avere al proprio fianco. Nato a Bari nel 1980 aveva iniziato il suo percorso nell’Arma dei Carabinieri nel 2000, facendo il corso come allievo carabiniere ausiliare. Nel 2002 aveva iniziato ufficialmente la carriera in Puglia, al battaglione per poi spostarsi nel 2004, sempre al battaglione, ma in Sicilia. Da qui era approdato in terra emiliana, alla Compagnia dei carabinieri di San Lazzaro dove è rimasto per una ventina di anni, fino a pochi giorni fa quando aveva ricevuto il trasferimento al Comando Provinciale di Bologna alla sezione Operativa e Logistica.

A San Lazzaro era stato dapprima alla stazione, poi al Nucleo Operativo e Radiomobile e, infine, al Nucleo Comando. Timido, riservato, estremamente ligio al dovere e sempre disponibile con i colleghi, ma anche amante spassionato delle due ruote, marito amorevole e padre di famiglia. "I Carabinieri del Comando Legione Emilia Romagna e del Comando Provinciale di Bologna si stringono attorno ai familiari di Daniele Caradio" si legge in una nota ufficiale dell’Arma.

Zoe Pederzini