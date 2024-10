’Last Tango’, la passione omaggia Gato Barbieri

È un concerto speciale quello che è in programma domani sera alle 21,15 nella Sala Bossi del Conservatorio Martini (ingresso gratuito), nell’ambito del Bologna Jazz Festival: la Martini Big Band, diretta da Michele Corcella e con il sassofonista Javier Girotto (nella foto) come solista, eseguirà infatti dal vivo in prima assoluta ’Last Tango: omaggio a Gato Barbieri’. Il concerto, realizzato in collaborazione con Conservatorio Martini, ribadisce il forte legame tra la kermesse jazzistica e la più importante istituzione formativa cittadina in campo musicale, sinergia che si concretizza nel ’Progetto didattico Massimo Mutti’, di cui il concerto fa parte.

’Last Tango’ porta sulla scena in veste orchestrale l’energia, il pathos e la passionalità della musica dell’argentino Gato Barbieri, esponente di spicco dell’avanguardia degli anni Sessanta, poi fenomeno internazionale grazie alla sua rivoluzionaria commistione di jazz e ritmi latino-americani. Per ’Last Tango’, che si ascolterà in prima esecuzione assoluta, Corcella ha arrangiato alcune delle pagine più significative del repertorio di Gato Barbieri: composizioni originali (comprese le celebri musiche scritte per il film ’Ultimo tango a Parigi’) ma anche un tango di Piazzolla, una canzone di Atahualpa Yupanqui, e una hit mondiale di Carlos Santana. La Martini Big Band vedrà schierati Matteo Pontegavelli, Giacomo Uncini, Francesco Pesaturo, Christian Bouathong, Lorenzo Bonora, tromba; Samuele Scalise, Natxo Fuster, corno; Tony Cattano, Francesco Stella, trombone; Federico Califano, sax alto; Alberto Bonora, sax alto, flauto; Nicola Parolari, sax tenore; Enrico Erriquez, sax tenore, clarinetto; Francesco Milone, sax baritono; Teo Ciavarella, pianoforte; Lorenzo Negroni, chitarra; Daniele Marrone, contrabbasso; Stefano Paolini, batteria; Valentina Tollis, percussioni; Caterina Guerra, voce.

Il concerto è anticipato oggi alle 18 nella biblioteca del Conservatorio della presentazione del libro di Andrea Polinelli ’Gato Barbieri. Una biografia dell’Italia tra jazz, pop e cinema’.