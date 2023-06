L’asta di solidarietà Charity for Ant "Così aiutiamo i bimbi"

L’elegante e raffinata cornice di Galleria Cavour ha ospitato la quattordicesima edizione di Charity for Ant, l’asta di solidarietà a favore del progetto Bimbi in Ant. Organizzato dal comitato Eubiosia Ant e associazione Amici di Ant, con il sostegno di Confcommercio Ascom, l’evento insiste sul concetto di prossimità e mira al sostegno dei bambini e degli adolescenti.

"Aiutiamo i bambini delle cure oncologiche e diamo supporto psicologico per superare il lutto vissuto dai figli dei nostri assistiti, dai sei ai diciotto anni – spiega la presidente del Comitato Eubiosia Eleonora Gazzotti –. Negli ultimi cinque anni abbiamo aiutato 500 bambini".

Fondazione Mediolanum sostiene la causa, raddoppiando il valore ottenuto all’asta, battuta come da tradizione da Alberto Mauroner. "Valorizziamo le donazioni, dando un messaggio anche ai donatori", spiega Virginio Stragliotto di Fondazione Mediolanum. La tradizionale asta ha raccolto oltre 250 partecipanti e lo scorso anno ha raccolto 70mila euro per la raccolta fondi. L’asta è variegata e i lotti sono indicati per gli uomini e per le donne, con marchi importanti. Tra i nomi, Borbonese, Emporio Armani, Elisabetta Franchi, Prada e Versace. Partecipano anche Piquadro, Barbour, Moncler e Falconeri. Alla serata, anche l’ex ministro Gian Luca Galletti, presidente di Emilbanca.

Mariateresa Mastromarino