L’astrofisico Memeo e la scienza nei cartoni animati

‘Estate a Persiceto’. È il titolo della rassegna di eventi del Comune di San Giovanni in Persiceto. E nell’ambito di questa iniziativa, nei mesi di giugno e luglio, il chiostro di San Francesco (piazza Carducci) ospiterà un ciclo di tre serate dal titolo La Scienza al chiostro. Ad aprire la rassegna, domani alle 21.15, sarà ’Si trasforma in un razzo missile. La scienza dei cartoni animati dei vecchi tempi’, incontro con Pierdomenico Memeo, astrofisico e divulgatore scientifico. Giovedì 26 giugno sarà protagonista Gabriella Greison, fisica e narratrice di meccanica quantistica, con ’Un secondo prima del tempo’. Giovedì 3 luglio seguirà ’Universo Oscuro’ con Matteo Miluzio, astronomo che attualmente lavora per la missione spaziale Euclid.

"Gli incontri – spiega l’amministrazione comunale in una nota –, a ingresso gratuito, daranno l’opportunità di scoprire il fascino della scienza e di conoscere meglio alcuni aspetti scientifici del mondo che ci circonda. Per l’occasione, sarà possibile visitare gli allestimenti multimediali di Fisica Experience – il museo ospitato nel chiostro – che sarà aperto al pubblico in via straordinaria durante le tre serate con biglietto a ingresso ridotto".

E dal 20 al 22 giugno un weekend di magia e divertimento. Torna la tradizionale ’Fira di Ai’ (Fiera degli agli) che combina tradizione religiosa e agricola. Si celebra sia la natività del patrono San Giovanni Battista (24 giugno) sia il solstizio d’estate. In programma concerti, spettacoli, mostre, mercati e attività per bambini e tanta gastronomia.

p. l. t.