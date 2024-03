László: "Ora cominciamo a capire l’importanza della coscienza"

Ervin László, pianista e filosofo di origine ungherese, è stato insignito ieri del ’Premio Montale Fuori di Casa’, onorificenza dedicata alla memoria del poeta e Premio Nobel. La cerimonia è avvenuta nella Sala Guido Fanti dell’Assemblea legislativa della Regione. Nato a Budapest nel 1932, László è stato candidato due volte (2004 e 2005) al Premio Nobel per la pace, nel 2001 ha ricevuto il Goi Award e nel 2005 il Mandir of Peace Prize. Dopo la II Guerra Mondiale lasciò l’Ungheria e si trasferì negli Usa. Attualmente è consulente del direttore generale dell’Unesco oltre ad essere membro dell’Accademia ungherese delle scienze.

Emozionato, l’anziano filosofo ha sottolineato: "Oggi cominciamo finalmente a capire che la sfida per fronteggiare la crisi e le emergenze del nostro tempo non può prescindere dal promuovere l’evoluzione della coscienza, che distinguerà sempre noi esseri umani dai robot e gli androidi di ultima generazione". A fare gli onori di casa la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti per la quale "László è un autorevole studioso sia nel campo scientifico, sia in quello filosofico: il Premio Montale ne conferma l’importanza e il valore: Làslò ci insegna come anche le nuove tecnologie debbano essere guidate dall’uomo, e non viceversa". Presente alla cerimonia l’attore Alessandro Bergonzoni che nelle scorse edizioni è stato insignito dello stesso premio: "László ci ha insegnato che esiste una coscienza collettiva, molto importante soprattutto in questo momento".