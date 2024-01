L’Atelier dell’Errore crea ’site specific’

Lo spazio del LabOratorio degli Angeli, in via degli Angeli 32, non è mai stato così minimale in occasione di un appuntamento nell’ambito di Arte Fiera. Ma è stata proprio questa la richiesta di Luca Santiago Mora, fondatore del collettivo Atelier dell’Errore, prima di entrare nell’ex oratorio col progetto ’Idolo’, visibile fino al 10 febbraio. Del resto, la richiesta da parte del LabOratorio degli Angeli agli artisti invitati, è sempre quella di interpretare lo spazio – particolarmente complesso, poiché unisce lavoro, vissuto, sacro, memoria – con un lavoro che si configura come atto di selezione. E Atelier dell’Errore, è nato nel 2002 come laboratorio di arti visive che l’artista Santiago Mora ha dedicato ai bambini neuroatipici, seguiti dalle Asl di Reggio Emilia e Bergamo, ospitato dalla Collezione Maramotti. "Il percorso interpretativo – racconta il curatore Leonardo Regano – si è evoluto in un ‘tutto ha importanza’ che ha dato vita a un grande caos ordinato". Perché, ripete il fondatore "Noi siamo punk". Il collettivo è formato da questi ragazzi, alcuni dei quali, nel 2015, decidono di dedicarsi professionalmente a questa esperienza artistica con ’Atelier dell’Errore’. L’ingresso in mostra avviene nell’incontro dell’installazione fotografica intitolata a Castore e Polluce, due Diòscuri, entità benevole e protettrici, che segnano il tragitto verso il cuore dell’intervento, una sorta di Montagna Sacra "che diventa ostensorio del suo idolo", ovvero l’Idolino Rosso, così si chiama l’opera, scultura aracneiforme. Il 3 e 4 febbraio si potrà assistere anche a una performance, ’Idol’, pensato per due personaggi, Pizia-Cassandra e Tiresia.

b. c.