L’Ateneo cresce ancora: "Bilancio sano da oltre un miliardo . Ma occorre stabilità"

"Per un ateneo che cresce, aumentano anche le spese. Il nostro bilancio è sano, ma è necessario stabilizzare la crescita anche oltre le risorse straordinarie, come quelle del Pnrr". Giovanni Molari presenta il bilancio di previsione dell’Alma Mater per il triennio 2024-2026: sul piatto oltre 967 milioni, a cui se ne aggiungono 151 alla voce investimenti, per un totale di un miliardo e 118 milioni (+10% negli ultimi due anni). Una crescita dettata soprattutto dalle risorse del Pnrr (si parla di 222 milioni) e da altri piani straordinari, da cui scaturiscono i timori per il futuro: il rischio è che, una volta terminata la fase straordinaria di finanziamenti, non ci siano più risorse adeguate. "Se si vuole mantenere questo livello, serviranno ulteriori finanziamenti", puntualizza il rettore. Ed è in questa prospettiva che l’Alma Mater intende accelerare i progetti del Pnrr mettendo mano a un "anticipo di cassa" di circa 50 milioni di euro, per avviare la programmazione "senza aspettare" i fondi europei.

I TEMI PRINCIPALI

Il bilancio insiste poi sulla gestione del patrimonio edilizio (con un focus sulla manutenzione) e, soprattutto, sulla mobilità studentesca, sul diritto allo studio e sul sostegno alle fasce meno abbienti. Occhio, però, quando si parla dell’emergenza abitativa: "L’Università non è un’impresa edile – incalza Molari, come già sottolineato nell’intervista rilasciata al Carlino poche settimane fa –. Non ha la funzione di costruire studentati, eppure sul territorio siamo quelli che ne hanno realizzati di più. Non è un compito nostro, insomma, ma stiamo facendo anche questo". Un sollecito che si ripete anche in materia di trasporti: "Su determinate tratte regionali, per noi strategiche, è stato fatto un buon lavoro – prosegue Molari –: penso a Imola. Sulla tratta per Ravenna, invece, permangono diverse criticità. Per questo continuo a sollecitare una maggiore attenzione sul problema". Tradotto: se non ci sono case per gli studenti, occorre almeno facilitare gli spostamenti.

I RICAVI

I principali proventi sono il FFO (Fondo di finanziamento ordinario) e le contribuzioni studentesche. Il primo parla complessivamente di 540,16 milioni. Una stima migliorativa rispetto alla precedente programmazione, con una crescita di 23 milioni di euro, ma "l’aumento non è sufficiente a coprire l’incremento dei costi". In ordine ai proventi della contribuzione studentesca, per il 2024 sono stimati proventi 123,32 milioni, in lieve aumento rispetto al precedente bilancio. Si stima anche un incremento degli studenti della ‘no tax area’ e a contribuzione ridotta, tenuto conto in particolare dell’innalzamento della soglia ISEE a 27mila euro per la concessione dell’esonero totale e ulteriori misure di agevolazione.

I COSTI

Serve dunque una politica di ateneo "consapevole e responsabile", a fronte di uno scenario nazionale in cui il FFO cresce in misura inferiore all’incremento dei costi del personale. La principale voce attiene ai costi del personale in servizio, che ammontano a 516,86 milioni di euro, a cui si sommano gli stanziamenti per la nuova programmazione del personale, che determina costi aggiuntivi per 127,35 milioni. I fondi per il sostegno agli studenti sono pari a 112,14 milioni, quelli per finanziare le borse di studio per i dottorati di ricerca 39,36 milioni. Le previsioni degli altri interventi a favore di studenti e borsisti ammontano a 5,3 milioni di euro, in linea con la previsione 2023; quelli per il diritto allo studio gestiti direttamente attraverso il bilancio a 20,85 milioni. Confermato il contributo ‘Affitti’ per 600mila euro, mentre raddoppia l’investimento sulla mobilità studentesca (oltre 1,4 milioni). Il bilancio definisce poi, come detto, il quadro delle risorse per sostenere il fabbisogno finanziario dell’edilizia (241,86 milioni).