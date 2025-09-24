L’ateneo rompe con Israele: "Stop agli accordi futuri, ma restano i progetti in corso"

L’Alma Mater, dopo due anni dall’inizio dell’attacco israeliano ancora in corso sulla Striscia di Gaza, interrompe "ogni formale relazione e collaborazione" con Israele, bloccando di fatto accordi e relazioni con "università, istituzioni e aziende israeliane", escludendo però "i progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use". Cioè quelli che non hanno alcune applicazione militare e che quindi non potrebbero essere poi utilizzati per scopi bellici. Una presa di posizione netta da parte del Senato accademico, che però, non ha ancora comunicato ’nomi e cognomi’: non è ancora dato sapere, infatti, quali siano i rapporti da troncare nel concreto. Ed è su questo aspetto che gli universitari, in massa, puntano il dito, rimanendo in presidio permanente all’interno dell’ateneo e protestando per tutta la giornata contro il rettore Giovanni Molari, i senatore e le senatrici, riuniti in una lunga seduta: "Vergogna", tuonano ai megafoni alla notizia della bocciatura, da parte dell’Alma Mater, della mozione avanzata dal Consiglio degli studenti, che chiedeva l’immediata interruzione di tutti i rapporti, senza distinzioni, accademici e con le aziende israeliane, stilando una lunga e corposa lista di enti, università e imprese con cui Unibo ha collaborazioni attive. Citando anche Leonardo Spa e Airbus e includendo, nella lista, pure la rescissione delle relazioni con la Nato e la Marina militare.

Ma la volontà degli studenti è rimasta solo sulla carta, perché Unibo ha bocciato la loro mozione, promuovendo quella avanzata da un senatore espressione del personale tecnico amministrativo. Nella mozione approvata, altre all’interruzione dei rapporti esistenti con connotazioni militari, l’Alma Mater non potrà avviarne di "nuovi" di alcun tipo. E in più, dovrà dare "ulteriore impulso e realizzazione concreta" a quanto approvato il 17 giugno scorso "con la creazione della cultura della pace, collaborando" con altre università italiane e "realtà della società civile che promuovono e realizzano iniziative di impegno non violento" per pace, giustizia e diritti umani. Infine, Unibo si impegna a contribuire "alla ricostruzione del sistema educativo, scolastico e accademico dello Stato palestinese".

Tutte "chiacchiere" per gli universitari, che dalla mattina hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo di "boicottare Israele". E alle 16, quando è emersa la bocciatura della loro mozione, gli animi si sono scaldati: "Vergogna. Questa è solo fuffa, c’è un genocidio in corso. Unibo ha le mani sporche di sangue, complici". Domani ci sarà un’assemblea in rettorato alle 18, "la mobilitazione continua".