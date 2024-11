Latitante arrestato al Brennero mentre tentava di rientrare a Bologna

Bologna, 23 novembre 2024 – E’ stato arrestato alla frontiera italo-austriaca del Brennero mentre tentava di rientrare in Italia a bordo di un treno internazionale proveniente da Monaco di Baviera e diretto proprio a Bologna.

Così è finito in manette un latitante di 57 anni residente a Bologna: nei suoi confronti la Procura di Catania aveva emesso una sentenza di condanna a tre anni di reclusione per evasione.

A rintracciare l'uomo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato del Brennero nell'ambito di un controllo per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di droga. L'uomo, pluripregiudicato per rapina, lesioni personali volontarie e furto aggravato, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato dove e' stato tratto in arresto e associato al carcere di Bolzano.