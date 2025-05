Latitante polacco arrestato in hotel

Era inseguito dalla giustizia europea, ma la sua fuga si è fermata dove meno se lo aspettava, ovvero in una stanza d’albero sull’Appennino. I carabinieri della Stazione di Grizzana Morandi hanno infatti arrestato un 60enne originario della Polonia, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità polacca per traffico illecito di sostanze psicotrope in ambito intercomunitario. L’uomo, che risulta residente all’estero, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di una verifica internazionale in area Schengen. Ai controlli dei militari, mentre l’uomo si trovava alloggiato in un hotel della provincia, sul suo nominativo è risultato pendente il provvedimento restrittivo internazionale, al quale è stato dato seguito.

Dopo aver dato notizia dell’esecuzione del mandato al pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Bologna ’Rocco D’Amato’, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in vista delle procedure legate all’estradizione.

r. p.