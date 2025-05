L’atleta dei record, due medaglie a 90 anni

Altre due medaglie per Remo Marchioni, l’atleta appenninico di quasi 90 anni che non ha nessuna voglia di appendere le scarpette al chiodo. Il doppio riconoscimento è arrivato a Brugnera, provincia di Pordenone, ai campionati Italiani di atletica master. Marchioni, nato a Gaggio Montano e residente ad Alto Reno Terme, si è aggiudicato, insieme ai compagni Marco Feroci, Mauro Giuntini e Edoardo Scarpetta il primo posto alla staffetta 4x400 metri. A completare il medagliere personale un secondo piazzamento nella staffetta svedese, in cui ognuno percorre una distanza diversa. A Marchioni, nella ‘svedese’ è toccata la terza frazione, quella da 300o metri.

"Questi risultati – confessa l’atleta – valgono doppio. In autunno ho avuto una brutta influenza, gli acciacchi articolari si sono fatti sentire ma io non mi sono arreso ed eccomi qui". Marchioni ha esordito su pista nel 2005 e da allora non ha più smesso: al primo bronzo sono seguite decine di medaglie e record che lo hanno consacrato tra i ‘mostri sacri’ della categoria. "Il primo podio, inaspettato – rivela il corridore – mi ha fatto toccare il cielo con un dito. Adesso, se arrivo terzo, ci rimango quasi male. Per fortuna, in famiglia mi ricordano che ho quasi 90 anni e che devo essere contento di essere ancora in pista". Il prossimo 30 settembre Marchioni varcherà questo importante traguardo, con la testa rivolta al futuro. "In giugno sarò a Misano – annuncia – per i campionati individuali e in ottobre agli Europei che si disputeranno sull’isola portoghese di Madera".

Vita sana e volontà di ferro sono i suoi elisir, messi al servizio dell’atletica master, una disciplina in espansione. Durante i campionati nazionali indoor di Ancona, a febbraio, tra gli atleti erano presenti sei 90enni. Nel frattempo, la fame sportiva di Marchioni non accenna a diminuire. "Nella categoria SM85, quella di cui ho fatto parte fino al 2024, mi sono aggiudicato tre record mondiali. Ecco, mi piacerebbe raggiungerne uno anche nella nuova classe di età, la SM 90. Non è facile, ma ce la posso fare". Marchioni, durante la chiacchierata, non fa mistero di un suo vecchio sogno: essere ricevuto dal presidente della Repubblica per meriti sportivi. "Non so se succederà – conclude –, ma io ce la metterò tutta per farmi notare". Chissà che, prima o poi, per lui il traguardo non sia fissato al Quirinale.

Fabio Marchioni