L’attacco di sindacati e opposizioni "Servizi a rischio, non deve passare"

"E’ un piano a dir poco imbarazzante, squilibrato tra la strutturazione dell’accesso all’urgenza minore e risposta alla vera emergenza in territorio". Lo dichiara il sindacato dei medici Snami che sottolinea come con tale piano "si arriva a paradossi come la pianificata volontà di mantenere in orario notturno una sola auto medica 118 su un territorio sterminato da Bazzano a Ozzano dell’Emilia. Nell’Ausl di Bologna non vi è carenza di medici 118 – prosegue il sindacato – e non c’è alcuna necessità di sopprimere mezzi a causa della carenza di personale: solo a luglio sono arrivati sei nuovi professionisti". Fratelli d’Italia, con la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, fanno notare come "balza agli occhi la riduzione della possibilità di poter beneficiare del servizio di urgenza, fondamentale in relazione agli interventi tempo dipendenti soprattutto sui territori più disagiati". Critico anche Alessandro Santoni (foto), sindaco di San Benedetto Val di Sambro e presidente comitato distretto Appennino: "Una proposta di riduzione delle auto mediche così radicale è inspiegabile. Farò di tutto perché tale proposta non passi". "Sta accadendo quello che temevo – dichiara Valentina Castaldini, alfiere di Forza Italia in Regione – una proposta dai tecnici dell’Ausl alla vigilia delle vacanze e che i sindaci si troveranno a dover approvare senza il giusto tempo del dialogo e della condivisione anche con le minoranze".