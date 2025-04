Latte e formaggi prodotti in carcere. Anche Granarolo entra a far parte del progetto ’Fare impresa in Dozza’

Non solo montaggi meccanici per l’industria del packaging, ora al carcere di Bologna, grazie al progetto Fid – Fare impresa in Dozza, che raggruppa una serie di importanti imprese del territorio (nella foto a fianco, Alberto Vacchi di Ima)– i detenuti potranno acquisire competenze nel settore lattiero caseario e nella produzione di formaggi. L’impresa sociale si amplia con l’ingresso di Granarolo. Il progetto prevede una vera e propria impresa produttiva in carcere, con i detenuti impegnati nelle lavorazioni per la fornitura di componenti alle aziende socie, favorendo così il loro reinserimento sociale e lavorativo una volta scontata la pena. "L’adesione di un’impresa come Granarolo rappresenta un segnale concreto di fiducia e speranza" ha detto il presidente di Fid, Maurizio Marchesini (nella foto in alto con tutti gli altri aderenti; ndr). Finora, infatti, sono state formate e occupate oltre 70 persone, contribuendo a ridurre il rischio di recidiva.

"Abbiamo scelto di entrare in Fid, riavviando la produzione lattiero casearia all’interno del carcere, perché crediamo che l’impresa debba assumersi la responsabilità di contribuire a una società più inclusiva – conclude Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo. – Offrire una seconda possibilità attraverso il lavoro è un dovere civile prima ancora che un’opportunità".