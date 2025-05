L’attesa dei fedeli. In città veglia e pellegrinaggio

UN MINI pellegrinaggio in centro e una veglia di preghiera. Così la Chiesa di Bologna accompagnerà l’avvio del Conclave, previsto per dopodomani. A partire dalle 20 del 7 maggio, infatti, nelle chiese cittadine del Sacro Cuore, di San Francesco, San Domenico e San Giacomo Maggiore sono previsti "spazi di incontro per giovani, con testimonianze", al termine dei quali partiranno i vari pellegrinaggi che convergeranno in Cattedrale.

Lì, dalle 21.15, il vicario don Davide Baraldi presiederà la veglia di preghiera per tutte le vocazioni (sul tema ‘Credere, sperare, amare’) e anche la preghiera ‘Pro eligendo Pontifice’, per i cardinali e per il conclave.

"Dopo la preghiera di suffragio per Papa Francesco nei Novendiali – sottolineano i vicari generali della Curia, monsignor Stefano Ottani (nella foto) e monsignor Giovanni Silvagni – la Chiesa universale si preparerà all’elezione del successore di Pietro. A livello diocesano ci uniremo alla preghiera di tutta la Chiesa, in particolare nella veglia per le vocazioni in Cattedrale. Sarà il contesto più adeguato per pregare anche per colui che il Signore chiamerà a questa ‘vocazione speciale’ di vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica".

Come sottolinea il rettore del Seminario arcivescovile, monsignor Marco Bonfiglioli, "alla Veglia era prevista pure la presenza del nostro arcivescovo (Matteo Zuppi, uno dei cardinali ’papabili’; ndr), ma sarà a Roma per il Conclave. Per questo l’appuntamento sarà anche un’occasione di preghiera per i cardinali chiamati nel Conclave a un’importante scelta per la vita della Chiesa".

Quando sarà scelto il nuovo Papa, l’invito a tutti i campanari di Bologna è di "suonare a festa le campane delle chiese alla fumata bianca – concludono i vicari genrali Ottani e Silvagni –, ancor prima di conoscere il nome dell’eletto. La gioia della Chiesa è per il dono del nuovo Pastore, chiunque sia, che accoglieremo con riconoscenza, assicurando preghiera e collaborazioni quotidiane".