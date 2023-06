L’attesa in tenda dei fan di Vasco "È uno di noi, lo seguiamo ovunque"

Nemmeno la pioggia battente può spegnere la fiamma della passione. Nemmeno la "pioggia alla domenica", direbbe il Blasco, anche se ieri è stato l’improvviso acquazzone di sabato pomeriggio a ostacolare, ma certamente non a sconfiggere, le decine e decine di fan del Kom che si sono già appostate davanti al Dall’Ara, in attesa che il cantautore di Zocca dia il via alla tappa bolognese con le quattro date in programma il 6, 7, 11 e il 12 giugno.

Accampati sì, ma organizzatissimi: qualcuno gioca a carte per ammazzare l’attesa, qualcun altro canticchia le canzoni più celebri mentre altri, invece, ripercorrono i ricordi più storici di una vita dedicata a Vasco, quasi come fosse una vera e propria religione. Una dopo l’altra, le tende hanno così iniziato a costellare via dello Sport come piccoli bungalow, mentre San Luca osserva dal colle chi, in arrivo dalle più disparate città d’Italia – la maggior parte è reduce dalla tappa precedente a Rimini, ma c’è anche chi arriva dall’estero – ha raggiunto le Due Torri con largo anticipo. Un iter lungo, ma nulla che possa realmente spaventare gli appassionati, abituati a seguire il Blasco ovunque sia possibile: anche questa volta, infatti, il popolo di Vasco non esita a schierarsi in prima linea.

"Giovedì eravamo al Romeo Neri di Rimini, mentre il giorno dopo abbiamo ascoltato il concerto fuori dallo stadio. Ora siamo qui in attesa di partecipare alla seconda data di Bologna, quella del 7 giugno – raccontano le sorelle Simona e Monica Noce – fino poi a seguire il Blasco anche a Salerno". Un viaggio, il loro, che è partito da Voghera, in provincia di Pavia, dove abitano. "L’atmosfera non si spiega – aggiungono –. È un’unione, una promessa, una fede. Con Vasco è amore, possiamo solo dirgli grazie: è come se fosse uno di famiglia". La pioggia scatenatasi al pomeriggio non è stata una bella sorpresa, ma nessuno fa retromarcia. Qualcuno copre le tende, altri si rifugiano in macchina, ma nessun temporale è in grado di spaventare chi ha deciso di piantare le tende in attesa del grande evento.

"Servirebbe un tè caldo", scherza una ragazza, ma ombrelli aperti, l’attesa continua: "Per patire tutto questo – racconta Riccardo – è chiaro che alla base ci sia una grande, grandissima passione e credibilità in quello che Vasco racconta nei suoi testi. È come uno specchio: quando lui parla di se stesso, il suo popolo si rivede in quelle parole". Non è finita. Con poco più di vent’anni e 39 concerti di Vasco alle spalle che, quest’anno, arriveranno a quota 49, Riccardo sottolinea come questa passione sia "difficile da spiegare a parole: continuiamo a macinare chilometri e acqua, per amore". Sì, senza parole. Proprio come direbbe Vasco. "Siamo sicuri di assistere a un grande show – afferma Mattia, arrivato a Bologna da Lissone insieme alla fidanzata – quando Vasco torna nella sua regione, non si può far altro che aspettare un grande evento. Non mi sono informato sulla scaletta perché mi piace la sorpresa, ma già so che sarà uno spettacolo memorabile: Bologna, inoltre, è una città molto artistica e anche chi vede le tende per strada si avvicina per chiedere quale evento stiamo aspettando. Questo è uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpito non appena è iniziata la nostra attesa".

Non rimane che aspettare, quindi. Per assistere a quello che sarà – citando il protagonista – un vero e proprio "Rock ‘n’ Roll show".

Giorgia De Cupertinis