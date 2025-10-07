L’attivista Hureini: "La nostra comunità non si arrende"

Raccontare ciò che sta accadendo a Gaza e negli altri territori occupati attraverso gli occhi e la voce di chi sta vivendo in prima persona il dramma palestinese: da ieri Mohammad Hureini, attivista di Youth of Sumud e abitante del villaggio palestinese di At-Tuwani (Masafer Yatta) è in città per partecipare a ‘San Lazzaro per la Palestina’, ciclo di incontri organizzati dal Comune in programma fino al 20 ottobre e che vedrà anche la partenza di un bus gratuito per partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi di domenica. Mohammad è uno degli abitanti del villaggio al centro del documentario Premio Oscar ‘No Other Land’ che ha raccontato le espulsioni forzate in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano e la resistenza non violenta degli abitanti. È arrivato a San Lazzaro, su invito dell’amministrazione, con i rappresentanti delle associazioni Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba. A riceverlo, la sindaca Marilena Pillati, la vice sindaca del Comune di Bologna, Emily Clancy, l’assessore alla Pace del Comune di Bologna e l’assessore sanlazzarese alla Pace Juri Guidi.

Così Hureini: "Sono estremamente grato di poter essere qui per condividere la realtà che viviamo ogni giorno nei nostri villaggi. Assieme a mio fratello siamo parte di una comunità di attivisti che non si arrende e che vuole fare luce per sollecitare l’attenzione dei media verso quella narrazione che Israele, soprattutto in Europa, ha creato nel tempo per giustificare i suoi crimini. Tutti quanti dovrebbero sapere quello che sta accadendo, tutti quanti dovrebbero sapere che ai bambini viene negata un’istruzione così come tutti gli altri diritti. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo per quello che facciamo: abbiamo militari che entrano nelle nostre case e solo due settimane fa l’esercito è entrato in casa mia per cercare me e mio fratello. Quando sono partito ho detto a mio padre che ci saremmo visti presto ma non so se, quando cercherò di tornare nel mio villaggio, sarò arrestato per aver raccontato la nostra realtà durante il mio viaggio in Europa".