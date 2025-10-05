L’attore palestinese: "In piazza pacificamente. Rispettate la vostra città"

"Sentiamo la vostra vicinanza al popolo palestinese, ma vi chiedo di mantenere un clima di pace e di rispettare la vostra città". A dirlo è l’attore palestinese Motaz Malhees, protagonista de ’La voce di Hind Rajab’. Sguardo vitreo, serio, voce affaticata mentre ricorda le sofferenze del suo popolo. È a Bologna per incontrare il pubblico del Pop Up Cinema Arlecchino, tra le due proiezioni del film che, accolto da 24 minuti di applausi, ha conquistato il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In mattinata è stato ricevuto a Palazzo d’Accursio assieme alla direzione di ’I Wonder Pictures’ che distribuisce la pellicola in Italia.

Prima ancora di parlare del film, Malhees dice di avere un messaggio per Bologna: "Vi vediamo, sentiamo quanto siate vicini alla causa palestinese. Ieri (venerdì, ndr) c’è stata una bellissima manifestazione, ma vi chiedo di mantenere un clima di amore, pace e tranquillità. È necessario per non generare violenza e rispettare la vostra città".

Messaggio che poi rivolge alle forze dell’ordine: "I manifestanti sono persone come voi. Sono i vostri vicini, i vostri concittadini. Trattiamoci bene: abbiamo bisogno di più amore e meno violenza". Nel film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, Malhees interpreta Umar al-Qam, volontario della Mezzaluna Rossa palestinese. Per un’ora e mezza si assiste alla chiamata d’emergenza ricevuta dagli operatori. Dall’altra parte del telefono c’è una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto a Gaza sotto il fuoco dell’esercito israeliano. Implora di essere soccorsa, cerca rifugio tra i sedili e i corpi senza vita dei sei dei suoi familiari. Quella che si ascolta è la registrazione autentica della voce della piccola Hind Rajab, uccisa quando i soccorsi erano ormai a pochi metri da lei.

"So che è un film duro, difficile – prosegue l’attore –. A ogni scena avevo la sensazione di crollare, di morire. Ma a darmi la forza è stato il senso di responsabilità che sento come attore: la possibilità di dare voce a Hind, di portare la sua storia al pubblico e fare in modo che altri bambini non vivano la stessa tragedia". Proprio per questo lancia un appello alla città, invitando ciascuno a fare la propria parte: "Andate a vedere il film, parlatene, condividetelo. Fatevi forza: anche se è difficile da guardare, ricordate che siete in un luogo sicuro, al cinema. Altre persone stanno vivendo davvero ciò che voi vedete sullo schermo". Intanto Andrea Romeo, ceo della casa di distribuzione bolognese, sottolinea come ’La voce di Hind Rajab’ (vietato ai minori di dieci anni) stia suscitando grande interesse da parte delle scuole. "Stanno arrivando centinaia di richieste – spiega –. Abbiamo testimonianze di studenti, dalle medie alle superiori, che reagiscono con grande intensità dopo la visione. Pur nella sua durezza, affidiamo al film lo sguardo su ciò che sta accadendo".