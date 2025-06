Laudani: "Prati di Caprara, svolta volumetrie. E ora rivediamo l’area del Lazzaretto"

"Credo che il fatto nuovo sia una chiara ed esplicita presa di posizione da parte del Comune a non prevedere anche nella parte Ovest dei Prati di Caprara un aumento delle volumetrie". Lo ha ribadito ieri al question time l’assessore comunale all’Urbanistica Raffaele Laudani (nella foto), sottolineando anche un altro fatto a suo avviso "politicamente rilevante", cioè il cambio di linea da parte della proprietà dell’area, vale a dire Invimit. La società, infatti, "sta lavorando a una proposta che stia nelle volumetrie esistenti, con tutela del bosco urbano dei Prati est e la tutela del verde dei Prati ovest. Aspettiamo di ricevere questa proposta, ci hanno assicurato che dovrebbe arrivare presto". L’ipotesi, infatti, è che il piano Invimit – che ha rallentato in seguito a un cambio dei vertici della società del ministero dell’Economia – arrivi entro l’estate. Ma non solo. L’assessore Laudani conferma anche un "ripensamento complessivo dell’area del Lazzaretto" che l’amministrazione comunale ha intenzione di portare avanti nei prossimi mesi, in particolare dopo l’estate. "Se questo cambierà le previsioni urbanistiche lo vedremo alla fine", aggiunge poi. Peraltro, ricorda Laudani, "molti dei lotti del Lazzaretto sono nostri, quindi abbiamo più spazio per discutere".