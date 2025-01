Laudani sull’ex Fico: "No a speculazioni"

Raffaele Laudani torna sul servizio di Report su Oscar Farinetti e il progetto Fico: "Quell’idea di città e quel quadro di relazioni che la trasmissione rappresenta non ci appartiene", puntualizza l’assessore all’Urbanistica (foto). E ancora: "È utile ribadire un punto sostanziale che Report e i vari ‘esperti’ hanno omesso: in quell’area della città sono già presenti significative previsioni e capacità edificatorie sancite da convenzioni urbanistiche ancora vigenti. Non si tratta, come il servizio lascia intendere, di nuove varianti urbanistiche e capacità edificatorie a cui, più o meno segretamente, sta lavorando l’amministrazione".

"Abbiamo posto al centro dell’azione di governo nuove sfide e un nuovo modello di governo delle trasformazioni – prosegue l’assessore su Facebook, in un post qui sintetizzato –, con investimenti diretti e poi chiamando i privati a investire sulla città, con progetti coerenti con gli obiettivi pubblici dell’amministrazione".

"Abbiamo ben chiaro che in quel quadrante della città ci sono ancora nodi, interessi e diritti irrisolti, che il modo in cui si risolveranno non è indifferente per gli equilibri della città, e che non è mettendo la testa sotto la sabbia, facendo finta che non esistano, che si governa una città. Ma vogliamo farlo a partire dal progetto di città che abbiamo definito e che vogliamo realizzare. Men che meno saremmo disponibili ad avallare operazioni immobiliari speculative per risolvere le criticità del vecchio progetto Fico. Non c’è un’ipotesi da parte privata che risponda a questi requisiti e che ci convinca. Crediamo che il futuro del quadrante est debba essere discusso in modo trasparente e aperto con la città".