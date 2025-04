Laura Bassi e Arcangeli occupati. Minghetti, i genitori: "No punizioni"

Dopo Minghetti e Copernico, ora a occupare sono il liceo artistico Arcangeli di via Marchetti e la succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso. Quanto ai motivi, ancora un mistero. Di certo si punta alla manifestazione di venerdì, con corteo in partenza da piazza Verdi alle 10. Benché i rumors li dessero pronti per la protesta, nei due istituti l’occupazione è avvenuta tutto sommato di sorpresa. Al Laura Bassi, il preside Michele Iuliano, da giorni, era impegnato in una trattativa finalizzata all’autogestione. Di colpo ieri, al termine del primo turno di assemblea di istituto, è scattata l’occupazione, ma solo di via Broccaindosso.

Oggi si vedrà se i liceali riusciranno a bloccare la sede di via Sant’Isaia, la succursale di via Ca’ Selvatica. Pare immune dalla protesta il liceo musicale Lucio Dalla in via del Riccio. Al Laura Bassi, stop alle lezioni, ma accesso, in via Sant’Isaia, ad alunni disabili, prof, collaboratori scolastici, segretarie; bloccati pcto in sede, gite e uscite didattiche (a meno non siano state pagare in toto). Via libera alle attività Pnrr. In alto mare la situazione in via Marchetti dove si fanno sentire i genitori dei ragazzi disabili, cui l’occupazione lede il diritto allo studio e alla partecipazione alla vita scolastica. Infine, il Minghetti: 500 genitori chiedono "il ritiro delle denunce e l’avvio di un confronto più equilibrato, affidato ai Consigli di Classe, capaci di valutare le conseguenze educative e personali per gli studenti coinvolti"

Una richiesta contenuta in una lettera inviata a "istituzioni scolastiche e politiche" dove esprimono "forte preoccupazione per le recenti decisioni della Dirigenza scolastica e del Collegio dei Docenti. Le misure adottate, nel merito e nel metodo, rischiano di compromettere seriamente il patto educativo su cui si fonda la comunità scolastica".

In particolare, li "preoccupa la scelta di segnalare alla magistratura un numero ristretto di studenti per un’azione collettiva che ha coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi". Con la lettera "ribadiamo una visione della scuola pubblica come comunità educativa aperta, dove il dissenso e gli eventuali errori siano affrontati con il dialogo e non con punizioni esemplari". Infine, "critichiamo la lettera pubblicata da alcuni docenti sulla stampa, che descrive l’occupazione con toni giudicanti e allarmanti, alimentando fratture all’interno della scuola".

f.g.s.