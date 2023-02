Laura Catrani: "Presto la mia voce agli animali fantastici di Dante"

Nell’ambito del progetto ‘La Soffitta–Bologna crocevia di culture’, giunge in città lo spettacolo ’Vox in bestia: un prontuario dantesco di animali fantastici’, ideato nel 2021 da Laura Catrani come podcast su Rai Radio3, poi trasformato in performance dal vivo con protagonista la stessa autrice (stasera alle 21 al DamsLab di piazzetta Pasolini).

Ma chi è Laura Catrani?

"Sono una cantate con formazione classica – risponde lei – dedita alla produzione contemporanea. Negli ultimi anni mi sono dedicata in particolare al repertorio ’per voce sola’. Si tratta di un genere relativamente recente, che possiamo far risalire agli ormai classici esempi di Luciano Berio e Cathy Berberian, negli anni ’60, e che solo ora si sta sviluppando adeguatamente, andando ben oltre quei modelli storici, fino a richiedere all’interprete un coinvolgimento totale, con una vera teatralizzazione dell’evento musicale. La componente teatrale ha ormai preso il sopravvento nel mio lavoro: la cantante si fonde con l’attrice, sia nella mia formazione, sia nei progetti a cui partecipo. E ho la fortuna di avere compositori – spesso amici – che scrivono per me, sulle mie caratteristiche vocali e sceniche, come nel caso di questo spettacolo"

Ma che cosa vedremo?

"Vox in bestia è nato nell’anno dantesco per dar voce agli animali senza voce della ’Divina Commedia’, sia quelli reali, sia i frutti di metafora o fantasia. Ho immaginato di realizzare un bestiario sonoro chiedendo a tre compositori di scegliere cinque animali dalla cantica loro assegnata: l’Inferno per Fabrizio De Rossi Re, il Purgatorio per Matteo Franceschini, il Paradiso per Alessandro Solbiati. Su ogni animale hanno creato brani per voce sola da 2-3 minuti l’uno, che vengono eseguiti dopo la declamazione dei versi danteschi. La cifra stilistica va dall’ironia quasi cabarettistica con cui sono ritratti in musica gli animali infernali all’impalpabilità sonora di quelli paradisiaci. Sono brani costruiti sulla mia voce in particolare quelli di Franceschini che sfruttano le mie note gravi estreme, non presenti in tutte le voci femminili. Allo scrittore Tiziano Scarpa ho poi chiesto altrettanti testi che, partendo anch’essi dalla terzina dantesca, proponessero brevi riflessioni correlate ai nostri giorni: veri gioielli letterari, che uniscono il Medioevo alla contemporaneità. Un arricchimento del concerto saranno infine le splendide video animazioni di Gianluigi Toccafondo, ispirate agli animali citati, il tutto preceduto – ma solo qui a Bologna – da un’introduzione di Fabio Massaccesi sui caleidoscopici bestiari artistici prodotti nel Medioevo".

Marco Beghelli